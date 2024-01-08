Розвідка Південної Кореї підтвердила використання ХАМАСом зброї з КНДР

Північнокорейську зброю використовує угруповання ХАМАС у війні з Ізраїлем, незважаючи на неодноразове заперечення Пхеньяном угод щодо постачання зброї.

Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News Agency .

Зазначається, що розвідка підтвердила використання бойовиками ХАМАС реактивного гранатомета F-7, який виробляється в КНДР.

Раніше журналісти "Голосу Америки" опублікували звіт, у якому зазначено, що детонатор гранатомета F-7, імовірно використовуваного ХАМАСом, мав комбінацію корейських ієрогліфів і цифр.

"Детонатор із корейськими ієрогліфами розташований у середній частині ракети F-7 північнокорейського виробництва", - повідомила розвідка.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї збирає і накопичує докладні докази ймовірних поставок Північною Кореєю своєї зброї бойовикам ХАМАСу.

Що цьому передувало

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Незабаром ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

Пізніше посол Ізраїлю в Південній Кореї Аківа Тор заявив, що бойовики угруповання ХАМАС застосували північнокорейську зброю для нападу на Ізраїль.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявляв, що країна побоюється атаки з боку КНДР на тлі нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.