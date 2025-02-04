Розвідка Південної Кореї підтвердила відступ військ КНДР із Курської області

Війська Північної Кореї відступили з Курської області через значні втрати. Наразі вони не беруть участі у бойових діях.

Це підтвердила розвідка Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap News.

Південнокорейська розвідка оприлюднила розвідувальні дані, які підтверджують, що солдати КНДР, які воювали з російськими військами в боях проти України, були відкликані з лінії фронту. Це сталось в середині січня, а ймовірна причина таких дій - великі втрати.

"З середини січня не було жодних ознак того, що північнокорейські війська, розгорнуті в російській Курській області, беруть участь у бойових діях", - заявили в Південній Кореї.

За оцінками, Північна Корея відправила близько 11 000 військовослужбовців на підтримку Росії в її війні проти України. З них, як вважають, 300 були вбиті, а ще близько 2700 поранені, повідомило південнокорейське шпигунське агентство.

Удар по командному пункту в Курській області

За даними Генштабу, нещодавно ракетники й артилеристи Сил оборони вдарили по командному пункту ворожого угруповання військ "Курськ" у місті Рильськ.

У результаті атаки пункт було знищено. Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що внаслідок п'ятничного удару по командному пункту в Рильську Курської області росіяни втратили десятки ключових офіцерів. Причому не тільки своїх, а й північнокорейських.