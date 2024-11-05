Розвідка Південної Кореї підрахувала солдатів КНДР на російсько-українському фронті

"Ми розуміємо, що в даний час на Росії перебувають понад 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців, і значна частина з них перемістилася до прифронтових районів, включаючи Курськ", - заявив на брифінгу з посиланням на розвідувальні органи Чон Ха Ге.

Однак на питання про те, чи брали участь північнокорейці у бойових діях, Чон відповів, що не має інформації. Він також не зміг підтвердити повідомлення південнокорейських ЗМІ із посиланням на неназваного урядовця про те, що на полі бою загинуло близько 40 північнокорейських солдатів.

Ці заяви пролунали через кілька годин після того, як речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що в Курській області, неподалік кордону з Україною, знаходиться не менше 10 тисяч північнокорейських солдатів, проте не зміг підтвердити повідомлення про те, що вони беруть участь у бойові дії.

Представник Пентагону підкреслив, що багато залежить тільки від того, як РФ вирішить використовувати цей північнокорейський контингент, і "наскільки добре вони інтегровані, який у них бойовий досвід".

Головне управління розвідки України також заявило, що близько 12 тисяч північнокорейських військовослужбовців, у тому числі 500 офіцерів і три генерали, вже перебувають на Росії та проходять підготовку на п'яти військових базах.