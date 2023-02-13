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Розвідка Норвегії припускає, що РФ стане більш авторитарною й мілітаризованою

Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Протягом найближчих років РФ може стати ще більш авторитарною й мілітаризованою країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларса Нордрума, яку приводить Barron's.

"Російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Дороги назад немає", - йдеться у заяві.

Нордрам пояснив, що РФ використовуватиме пропаганду для маніпулювання громадською думкою та будуватиме тісніші зв'язки з іншими авторитарними режимами.

"Російські інтереси не сумісні з інтересами Заходу", - додав заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії.

Нагадаємо, що у Національній розвідувальній службі та Норвезькій службі поліцейської безпеки (PST) вважають, що загроза з боку Росії щодо Норвегії є однією з найбільших.

Раніше повідомлялося, що Росія перекинула стратегічні бомбардувальники до кордону з Норвегією.

Додамо, влітку між РФ та Норвегією розгорівся скандал, коли в російській Держдумі захотіли перегляду кордону з Норвегією в Баренцевому морі та звинуватили Осло в так званому перешкоджанні постачання продуктів на Шпіцберген.

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