Розвідка Нідерландів пояснила нечисленність першої партії солдатів КНДР у Росії

"Ми очікуємо, що війська будуть в основному розміщені в Курській області і складатимуться в основному зі спеціальних підрозділів північнокорейської армії", - сказав Брекельманс.

Він додав, що перше розгортання було для Росії можливістю перевірити солдатів із КНДР та оцінити міжнародну реакцію.

Відправлення військ КНДР на війну проти України

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї заявила, що КНДР бере участь у війні проти України і вирішила надіслати 12 тисяч солдатів, включаючи підрозділ спецназу. Переміщення військ уже розпочалося.

Представник Білого дому підтвердив 23 жовтня, що на початку цього місяця Північна Корея направила на схід Росії не менше ніж 3000 військовослужбовців, зазначивши, що вони проходять підготовку.

За даними ГУР Міноборони України, солдати з КНДР вже перебувають у районі бойових дій Курської області. За інформацією Financal Times, Володимир Путін наголошує на північнокорейських військових у спробі повернути під контроль території Курської області, які зараз утримуються українськими військами.