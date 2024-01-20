Розвідка про мінування ЗАЕС: загроза зберігатиметься, поки станцію контролюють терористи

Юсов прокоментував заяву експертів МАГАТЕ про нові мінування на території Запорізької АЕС, які виявили під час останніх оглядів.

"Нічого нового у цих діях немає. Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були", - сказав він.

Юсов додав, що російські загарбники давно перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Він нагадав про обстріли, розміщення техніки та особового складу на станції. За його словами, перед комісіями МАГАТЕ росіяни можуть переміщати сили і засоби, зокрема, міни та військових.

Представник ГУР також нагадав, що нещодавно була пряма загроза теракту на ЗАЕС. За його словами, внаслідок низки заходів гостру фазу вдалося призупинити.

"Загроза для особового складу, в цілому для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта", - заявив Юсов.

Розвідник додав, що всі об'єкти енергетики в Україні, включаючи атомні станції, знаходяться у зоні ризику під час війни.

Ситуація на окупованій ЗАЕС

Найбільша в Європі атомна електростанція була окупована росіянами у перші дні повномасштабного вторгнення. Більше того, окупанти розмістили на території ЗАЕС військову техніку. За весь час окупації станція кілька разів вимикалася від енергосистем України.

На станції наразі перебувають експерти МАГАТЕ, які час від часу проводять ротації. Нещодавно росіяни не пустили МАГАТЕ в реакторні зали на ЗАЕС.

Раніше в "Енергоатомі" зазначали, що від початку окупації на Запорізькій АЕС сталося вже не менше 8 повних блекаутів. Такі інциденти можуть загрожувати ядерній та радіаційній безпеці не лише Україні, але й іншим державам.