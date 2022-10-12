Розвідка про масовані удари по Україні: навіть в Росії їх вважають безглуздими

"У самій Росії багато військових вважають абсолютно безглуздими масовані ракетні удари, тому що це просто марна трата тих самих запасів ракетних озброєнь з високою точністю. Нагадаємо, що понад 60% було нашою ППО знищено", - заявив Юсов.

За його словами, Росія у своїх конвульсіях, можливо, повторюватиме масові ракетні атаки та вигадуватиме нові теракти, оскільки мобілізованих та "заліза" у неї достатньо.

Юсов наголосив, що стратегічно Кремль давно програв. Західні країни сформували коаліцію проти РФ та підтримують Україну.

"Ми зараз бачимо в живому режимі, наскільки посилюється згуртування навколо України та мобілізація самого українського суспільства та нашої коаліції - це реакція США, Британії, Німеччини, Франції. Всього цивілізованого світу. І будь-які розмови Росії щодо визнання статусу окупованих територій виглядають шалено і безглуздо. Усі бачать, що ми маємо справу з терористами та маніяками", - зазначив Юсов.