UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Розвідка про масовані удари по Україні: навіть в Росії їх вважають безглуздими

Фото: у розвідці вважають, що навіть в РФ масовані удари по Україні вважають безглуздими (УНІАН)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Частина військових Росії, ймовірно, визнає, що масові ракетні удари по Україні безглузді. Проте РФ може продовжити ракетний терор.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі для матеріалу РБК-Україна "Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході".

"У самій Росії багато військових вважають абсолютно безглуздими масовані ракетні удари, тому що це просто марна трата тих самих запасів ракетних озброєнь з високою точністю. Нагадаємо, що понад 60% було нашою ППО знищено", - заявив Юсов.

За його словами, Росія у своїх конвульсіях, можливо, повторюватиме масові ракетні атаки та вигадуватиме нові теракти, оскільки мобілізованих та "заліза" у неї достатньо.

Юсов наголосив, що стратегічно Кремль давно програв. Західні країни сформували коаліцію проти РФ та підтримують Україну.

"Ми зараз бачимо в живому режимі, наскільки посилюється згуртування навколо України та мобілізація самого українського суспільства та нашої коаліції - це реакція США, Британії, Німеччини, Франції. Всього цивілізованого світу. І будь-які розмови Росії щодо визнання статусу окупованих територій виглядають шалено і безглуздо. Усі бачать, що ми маємо справу з терористами та маніяками", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі проходить чергова зустріч з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Генсек НАТО на відкритті заявив, що пріоритетом військової допомоги Україні стане посилення ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведкиракетный ударВійна в УкраїніВійна Росії проти України