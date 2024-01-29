ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвідка Ізраїлю звинувачує 190 співробітників ООН у допомозі бойовикам ХАМАС у Секторі Газа, - ЗМІ

Понеділок 29 січня 2024 18:17
UA EN RU
Розвідка Ізраїлю звинувачує 190 співробітників ООН у допомозі бойовикам ХАМАС у Секторі Газа, - ЗМІ Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ізраїльська розвідка заявила, що 190 співробітників ООН брали участь у викраденнях і вбивствах під час рейду 7 жовтня минулого року, який спровокував війну в Секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У шестисторінковому досьє, з яким ознайомилося агентство видання, стверджується, що близько 190 співробітників Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (БАПОР), включно з викладачами, двічі ставали бойовиками ХАМАСу або "Ісламського джихаду".
Один з 11 осіб - шкільний консультант, обвинувачений в ізраїльському досьє в наданні незазначеної допомоги своєму синові у викраденні жінки під час проникнення ХАМАС, під час якого, за даними Ізраїлю, 1200 осіб було вбито і 253 викрадено.

Іншого, соціального працівника БАПОРа, обвинувачують у незазначеній участі в переправленні в Газу трупа вбитого ізраїльського солдата і в координації пересування пікапів, які використовували грабіжники, та постачанні зброї.

Третій палестинець, який фігурує в досьє, обвинувачується в участі в безчинствах у прикордонному ізраїльському селі Беєрі, десяту частину жителів якого було вбито.

Четвертий обвинувачується в участі в нападі на Рейм, де розташовувалася захоплена армійська база і де загинули понад 360 учасників вечірки.

Джерело видання, яке показало досьє ізраїльської розвідки, заявило, що його склала ізраїльська розвідка, а потім передала Сполученим Штатам, які в п'ятницю призупинили фінансування БАПОР.

Відмова від фінансування БАПОР

Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія приєдналися до США, Австралії та Канади, призупинивши фінансування гуманітарної організації, що є найважливішим джерелом підтримки мешканців Гази, після звинувачень з боку Ізраїлю.

При цьому генсекретар ООН Антоніу Гутерріш пообіцяв притягнути до відповідальності будь-якого співробітника ООН, причетного до актів терору 7 жовтня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль ХАМАС Сектор Газа ООН
NEWS
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
Росіяни наступають. Що відбувається під Куп'янськом та чи є загроза для Харкова
DAILY
Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Шанс на дитину. Чому виник скандал через репродуктивний матеріал військових і де правда