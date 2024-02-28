ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Розвідка Італії звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни

Італія, Середа 28 лютого 2024 19:06
UA EN RU
Розвідка Італії звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни Фото: розвідка Італії звинуватила Росію у веденні гібридної війни проти країни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія веде гібридну війну проти Італії, використовуючи дезінформацію, кібератаки та нелегальну міграцію.

Про це заявили італійські розвідувальні служби у щорічній доповіді парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

"Росія є найактивнішим гравцем у гібридних кампаніях на шкоду Італії та усьому Заходу. Шпигунство, кібератаки та використання міграційних потоків з метою дестабілізації - це арсенал, який використовується", - йдеться у звіті італійської розвідки.

Зокрема, таким чином РФ намагається вплинути на майбутні вибори до Європейського парламенту, заплановані на 6-9 червня 2024 року.

Зазначається, що востаннє російська дезінформація була зафіксована щодо протестів фермерів проти сільськогосподарської політики Європейського союзу.

РФ веде гібридні війни проти інших країн

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що наразі Росія не може атакувати Молдову військовим шляхом через опір України, тому Москва веде гібридну війну проти Кишинева.

Під гібридною війною, яку веде Росія, Молдова має на увазі дезінформацію, кібератаки, фінансування злочинних угруповань, які втручаються в політику і намагаються створити дестабілізацію.

Перед цим, як заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі, Росія розпочала нову гібридну війну проти Грузії, використовуючи всі її інструменти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Італія
NEWS
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид
DAILY
Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Два роки потому. Який шлях до Євросоюзу вже пройшла Україна і коли чекати на вступ до ЄС