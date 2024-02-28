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Разведка Италии обвинила Россию в ведении гибридной войны против страны

Италия, Среда 28 февраля 2024 19:06
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Разведка Италии обвинила Россию в ведении гибридной войны против страны Фото: разведка Италии обвинила Россию в ведении гибридной войны против страны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия ведет гибридную войну против Италии, используя дезинформацию, кибератаки и нелегальную миграцию.

Об этом заявили итальянские разведывательные службы в ежегодном докладе парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу. Шпионаж, кибератаки и использование миграционных потоков с целью дестабилизации - это арсенал, который используется", - говорится в отчете итальянской разведки.

В частности, таким образом, РФ пытается повлиять на предстоящие выборы в Европейский парламент, запланированные на 6-9 июня 2024 года.

Отмечается, что последний раз российская дезинформация была зафиксирована в отношении протестов фермеров против сельскохозяйственной политики Европейского союза.

РФ ведет гибридные войны против других стран

Напомним, ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что в настоящее время Россия не может атаковать Молдову военным путем из-за сопротивления Украины, поэтому Москва ведет гибридную войну против Кишинева.

Под гибридной войной, которую ведет Россия, Молдова подразумевает дезинформацию, кибератаки, финансирование преступных группировок, вмешивающихся в политику и пытающихся создать дестабилизацию.

Перед этим, как заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, Россия начала новую гибридную войну против Грузии, используя все ее инструменты.

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