Розвідка Естонії вказала напрямок фронту в Україні на якому РФ може посилити тиск

РФ продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки, а також, можливо, посилить тиск на лінії Куп'янськ-Лиман.

Про це заявив розвідувальний центр Сил оборони Естонії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Бої в районі Авдіївки

"Ціною великих втрат росіяни домоглися деяких успіхів у районі Авдіївки. Наступальним діям сприяла відносно суха погода. Вона дала змогу застосовувати важку техніку на пересіченій місцевості та путівцях довше, ніж зазвичай", - йдеться в повідомленні.

У розвідці уточнили, що попри це, українці чинили організований опір на ешелонованій лінії оборони.

Здебільшого українці утримували позиції завдяки далекобійним засобам ураження у вигляді дронів і артилерії, а також мінних полів. Завдяки цьому убуток ЗС РФ у техніці можна порівняти з втратами попередніх тижнів.

Цілі Росії не змінилися

Естонська розвідка повідомляє, що, ймовірно, найближчими тижнями РФ продовжить підтримувати інтенсивність бойових дій з метою захоплення Авдіївки до кінця року, попри втрати. Також, можливо, що росіяни посилять тиск на лінії Куп'янськ-Лиман.

"Цілі РФ не змінилися. Як і у випадку з Бахмутом, росіяни намагаються домогтися результату, який можна було б продемонструвати як значний успіх", - пише розвідувальний центр.

Тим самим вони змогли б знайти виправдання продовженню агресії та необхідності повного захоплення Луганської та Донецької областей для забезпечення сухопутного коридору до Криму. Одночасно з цим ЗС РФ намагаються скувати українські війська, щоб вони знизили тиск на інших ділянках фронту.

ЗСУ здійснюють рейди в Херсонській області

Збройні сили України продовжують проводити рейди в Херсонській області з метою створення нових плацдармів на лівому березі Дніпра. Низька хмарність і тумани грають на руку українських сил під час форсування річки.

Зі свого боку ЗС РФ компенсують слабкість своїх сухопутних сил на цій ділянці активізацією авіації. Літаки з бомбами, що планують, завдають ударів по військах, що переправилися, не заходячи в зону дії протиповітряної оборони України.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу на ранок 3 листопада, ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Минулої доби сталося 50 бойових зіткнень.

Зокрема, ЗСУ утримують позиції та продовжують наступальні дії на лівому березі Херсонської області. Також ЗСУ досягли успіху на північний схід від залізничної колії в районі Кліщіївки.