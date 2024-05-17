Розвідка Естонії припустила, для чого РФ почала наступ у Харківській області

Активність російських збройних сил у Харківській області свідчить про створення "буферної зони", а не про намір захопити Харків.
Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
За його словами, росіяни просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає.
"Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити “буферну зону", - сказав Ківісельг.
Також він зазначив, що російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією.
Глава розвідки Естонії уточнив, що дії росіян у регіоні вказують на їхній намір вибудувати рубіж оборони, а не на створення плацдарму для просування на Харків.
За словами Ківісельга, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів - це зона, яка прострілюється російською артилерією.
Військовий наголосив, що саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону і зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від нього.
Ківісельг повідомив, що на Харківському напрямку діє угруповання військ "Північ", цілями якого є перешкоджання просуванню українських резервних сил і підтримка свого наступу на Донецькому напрямку.
"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте", - сказав він.
При цьому глава розвідки Естонії не думає, що Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 000 осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним порядком сил для захоплення Харкова.
Окупанти нещодавно розпочали свій наступ на півночі Харківської області, при цьому їм вдалося захопити кілька сіл. Але українські війська стримують натиск загарбників.
Сьогодні російський диктатор Володимир Путін висловився про наступ РФ у Харківській області. Він пояснив, що Москва нібито хоче створити "санітарну зону".
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