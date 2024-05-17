Розвідка Естонії припустила, для чого РФ почала наступ у Харківській області

Цілі росіян у Харківській області

За його словами, росіяни просуваються вперед на нещодавно відкритому Харківському напрямку, але їхній темп падає.

"Це і характер поведінки ЗС РФ скоріше говорить про бажання створити “буферну зону", - сказав Ківісельг.

Також він зазначив, що російські війська атакували і знищували важливі мости в районі Вовчанська, що створює природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією.

Окупанти хочуть вибудувати рубіж оборони

Глава розвідки Естонії уточнив, що дії росіян у регіоні вказують на їхній намір вибудувати рубіж оборони, а не на створення плацдарму для просування на Харків.

За словами Ківісельга, підрозділи ЗС РФ вторглися на глибину до 8 кілометрів - це зона, яка прострілюється російською артилерією.

Військовий наголосив, що саме тому Україна не могла вибудовувати систему оборони ближче ніж за 10-20 кілометрів від кордону і зводити сильні укріплення ближче ніж за 3-5 кілометрів від нього.

Кількість окупантів на Харківському напрямку

Ківісельг повідомив, що на Харківському напрямку діє угруповання військ "Північ", цілями якого є перешкоджання просуванню українських резервних сил і підтримка свого наступу на Донецькому напрямку.

"У прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500-2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 000 військовослужбовців ЗС РФ, найімовірніше, найближчим часом угруповання зросте", - сказав він.

При цьому глава розвідки Естонії не думає, що Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 000 осіб, що, згідно з різними оцінками, є мінімальним необхідним порядком сил для захоплення Харкова.