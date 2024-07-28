Розвідка Чехії вважає Росію, Китай та Іран загрозами для Європи

Чи можлива війна НАТО з Росією

Більшість союзників НАТО вважають, що найближчими роками малоймовірна війна РФ з країнами Альянсу. Проте така можливість не виключається.

Так, в Естонії зазначають, що Росія вже готується до нової війни. На думку естонських розвідників, конфлікт може статися протягом 10 років і припускається, що це може конфлікт між НАТО та РФ.

Раніше міністр оборони Німеччини допустив, що Росія може напасти на країни НАТО до 2029 року.

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