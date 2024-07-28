Разведка Чехии считает Россию, Китай и Иран угрозами для Европы

Возможна ли война НАТО с Россией

Большинство союзников НАТО считают, что в ближайшие годы маловероятна война РФ со странами Альянса. Однако такая возможность не исключается.

Так, в Эстонии отмечают, что Россия готовится к новой войне. По мнению эстонских разведчиков, конфликт может произойти в течение 10 лет и предполагает, что это может быть конфликт между НАТО и РФ.

Ранее министр обороны Германии допустил, что Россия может напасть на страны НАТО до 2029 года.

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