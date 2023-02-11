Розвідка Британії пояснила, чому "Вагнер" припинив вербувати в'язнів на війну в Україну

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці більше не будуть вербувати на війну проти України в'язнів. Ймовірно, причиною його є конкуренція з Міноборони РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії в Twitter.

Британська розвідка зазначає, що дані російської Федеральної служби виконання покарань вже свідчили про зниження рівня вербування ув'язнених з грудня 2022 року. Новини про масову загибель "вагнерівців" та умови на фронті скоротили кількість ув'язнених, які хочуть піти на війну.

"Ключовим фактором припинення цієї схеми, ймовірно, є все більш пряме суперництво між Міністерством оборони Росії та "Вагнером". Регулярні російські збройні сили, ймовірно, тепер також задіяли переважну більшість резервістів, призваних при "часткової мобілізації"", - пояснює розвідка.

При цьому британські розвідники наголошують, що російське керівництво стоїть перед важким вибором: продовжувати виснажувати свої сили, згортати цілі чи проводити подальшу мобілізацію.

Нагадаємо, аналітики ISW, що Пригожин продовжить набирати в'язнів до "Вагнера", попри заяви про припинення вербування. Водночас він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.

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