ПВК "Вагнера" бреше про припинення вербування ув'язнених та підігріває конфлікт з Шойгу, - ISW
Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин продовжить вербувати ув'язнених для війни у російських в'язницях, попри заяви про припинення набору у в'язницях. Водночас він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Пригожин заявив, що вербування російських ув'язнених "цілком припинено" і що всі зобов'язання виконуються.
На думку аналітиків, ПВК "Вагнера" продовжить вербування з в'язниць, хоча й у більш обмеженій кількості.
В ISW зазначають, що вербування ув'язнених за останні кілька місяців сповільнилося, що підтверджується статистикою Федеральної служби виконання покарань, яка показує, що в період з листопада 2022 по січень 2023 скорочення чисельності ув'язнених в Росії стабілізувалося.
Це узгоджується із загальною тенденцією поступового заміщення "вагнерівців" звичайними російськими військами навколо Бахмута.
Водночас відомий російський блогер, пов'язаний із "Вагнером", закликав до звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлями військової форми.
Автор Telegram-каналу "Сіра зона" заявив, що Шойгу втратив довіру до російського народу і що президент Росії Володимир Путін може виправити ситуацію, звільнивши його.
"Це останній епізод у низці подій, які спонукали спільноти російських військових блогерів атакувати Міноборони Росії та високопоставлених кремлівських чиновників за дрібну корупцію та некомпетентність, що призводять до невдач на полі бою та погіршення якості життя російських солдатів", - пишуть експерти.
Ключові висновки аналітиків ISW
- Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні.
- Відомий російський блогер, пов'язаний із "Вагнером", закликав до звільнення міністра оборони Росії Сергія Шойгу через скандал із закупівлями російської військової форми.
- Кремль продовжує демонструвати, що він не бажає приборкати розкольницьку риторику ультранаціоналістично налаштованих прихильників війни.
- Російські війська продовжували наступальні дії межі Сватове-Кремінна.
- Російські сили провели обмежені наземні атаки на заході Донецької області та в районі Авдіївки-Донецька, а також продовжили наступальні операції у районі Бахмута.
- Російські сили провели обмежену наземну атаку у Запорізькій області.
- Російські військові стверджують, що інтегрували збройні формування "ДНР" до складу Збройних Сил Росії.
- Російська влада стверджувала, що затримала українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася вбити російських окупаційних чиновників.
Нагадаємо, конфлікт між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Шойгу почався ще торік. Вони навмисне перекладають відповідальність один на одного за провали на фронті.
Черговий скандал між Шойгу та Пригожиним стався нещодавно на тлі окупації Соледара Донецької області.
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