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Розвідка Британії показала оновлену карту війни в Україні

Фото: британська розвідка показала нову карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія не покидає планів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тому окупанти штурмують позиції ЗСУ на декількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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За даними карти від британської розвідки, російські окупанти атакують українських захисників на трьох напрямках на сході України. Зокрема, запеклі бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та на Лимансько-Куп'янському напрямку.

Бахмут залишається епіцентром бойових дій в Україні. Бої тривають у місті та на околицях. Крім того, окупанти намагаються взяти Авдіївку "у кільце". Проте ЗСУ протистоять ворогу і не дають йому просунутися.

На інших напрямках фронту у Харківській, Запорізькій та Херсонській областях тривають локальні бої. Просування ворога не зафіксовано.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що бойовики "юридично захопили" Бахмут. Проте речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий спростував фейкові заяви росіян. За його словами, окупанти дуже далекі від "взяття" міста.

Крім того, у Міноборони заявили, що окупанти не покидають намірів захопити Бахмут, хоч і зазнають величезних втрат на цьому напрямку.

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Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

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