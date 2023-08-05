Розвідка Британії підтвердила значні ушкодження "Оленегорского горняка"

Десантний корабель Росії "Оленегорський горняк" майже напевно зазнав серйозних ушкоджень. Атака дронів поблизу Новоросійська стала серйозним ударом для Чорноморського флоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт розвідки Британії.
"Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними", - пише розвідка.
Зазначається, що корабель поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення країни-терориста на територію України. Зокрема РФ використовувала його для перевозки військових, а також цивільних вантажів до Криму після удару по Керченському мосту.
"Оленегорский горняк" вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022 року", - додає розвідка.
Зокрема розвідка Британії називає атаку дронів значним ударом по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу для Севастополя.
В ніч на 4 серпня стало відомо про атаку морських дронів на портове місто Новоросійський. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.
Міноборони Росії визнало атаку, однак, як завжди, заявило про її "відбиття". Через деякий час до мережі потрапили кадри з підбитим кораблем
Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".
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