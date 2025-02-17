"Розваги" на балюстраді у метро Києва завершилися поїздкою до лікарні: подробиці

Повідомляється, що близько 22:30 на станції метро "Хрещатик" в Києві 20-річний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і спробував спуститися таким чином. В результаті юнак отримав складні травми обличчя та забій руки. Оперативно на місце події прибули медики, які госпіталізували постраждалого.

Як наголошують у КП "Київський метрополітен", подібні дії є небезпечними не лише для порушника, а й для інших пасажирів. Ескалатор в метро не є атракціоном, і порушення правил може призвести до серйозних травм.

Пасажирам нагадують, що у метро: