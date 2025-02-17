"Розваги" на балюстраді у метро Києва завершилися поїздкою до лікарні: подробиці

Ввечері у неділю, 16 лютого, юнак вирішив розважитись, порушивши правила поведінки в Київському метрополітені - він хотів проїхати на балюстраді. Однак розваги закінчилися тим, що хлопця госпіталізували із травмами обличчя та забоєм руки.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Офіційний портал Києва.
Повідомляється, що близько 22:30 на станції метро "Хрещатик" в Києві 20-річний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і спробував спуститися таким чином. В результаті юнак отримав складні травми обличчя та забій руки. Оперативно на місце події прибули медики, які госпіталізували постраждалого.
Як наголошують у КП "Київський метрополітен", подібні дії є небезпечними не лише для порушника, а й для інших пасажирів. Ескалатор в метро не є атракціоном, і порушення правил може призвести до серйозних травм.
Пасажирам нагадують, що у метро:
Раніше РБК-Україна писало, що у Київському метрополітені розпочали тестування нових інформаційних наліпок, які мають підвищити безпеку пасажирів. На платформі станції "Академмістечко" з'явилася наліпка, що попереджає про небезпеку переходу обмежувальної лінії. Це частина постійної роботи метрополітену щодо вдосконалення інфраструктури та попередження нещасних випадків на коліях.
Також ми писали, що 7 лютого на станціях "Осокорки" та "Золоті ворота" відкрили другі виходи для пасажирів. Вестибюль № 2 на станції "Осокорки" працюватиме з 5:37 до 22:30, а на станції "Золоті ворота" вихід № 2, що веде на вул. Володимирську, відкритий з 5:37 до 22:30.
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