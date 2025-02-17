"Развлечения" на балюстраде в метро Киева завершились поездкой в больницу: подробности

Сообщается, что около 22:30 на станции метро "Крещатик" в Киеве 20-летний пассажир сел в начале эскалатора на балюстраду и попытался спуститься таким образом. В результате юноша получил сложные травмы лица и ушиб руки. Оперативно на место происшествия прибыли медики, которые госпитализировали пострадавшего.

Как отмечают в КП "Киевский метрополитен", подобные действия опасны не только для нарушителя, но и для других пассажиров. Эскалатор в метро не является аттракционом, и нарушение правил может привести к серьезным травмам.

Пассажирам напоминают, что в метро: