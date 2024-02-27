"Розумні" ударні безпілотники. Які БПЛА потрібні військовим

Роль дронів у війні виявилася настільки великою, що багато високопосадовців провідних країн світу визнали цей факт і переписують військові доктрини, ставлячи на перше місце у військових конфліктах застосування безпілотників.

В Україні пішли далі, і з ініціативи Мінцифри створили "Армію дронів" (об'єднання розробників, компаній БПЛА та шкіл пілотів), а 6 лютого 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення нового роду військ – Сил безпілотних систем, який очолив заступник головкому ЗСУ Вадим Сухаревський.

На питання волонтерам, які саме ударні БПЛА просять військові, співзасновник проектів "Бавовна" / "Бойові пташки", ГО "ВО "ПАТРІОТ" Андрій Сливинський відповідає лаконічно: всі види й чим більше, тим краще – від FPV та коптерів до новітніх багаторазових електролітаків бомбардувальників VTOL вертикального зльоту, що точно скидають на ціль 5-20 кг боєприпасів на відстані 50-200 км. Найбільший попит, як і раніше, на ефективні та недорогі FPV дрони, серед яких найкращими визнані 10-дюймові з тепловізорами (не плутати з дешевими "нічними" аналоговими камерами, що працюють тільки в легких сутінках).

Про це говорить і засновник компанії "Defender Army" Денис Любченко. За його словами, останній тренд – супер тихі електричні ударні "розумні" БПЛА VTOL зі штучним інтелектом, які здатні без участі оператора точно вражати цілі на відстані від 50 км і самостійно повертатися назад, не побоюючись РЕБ. При цьому, на відміну від звичайних літаків, підняти в повітря "розумний" VTOL зможе оператор, що пройшов короткі курси.

Вивчаючи пропозиції VTOL дронів, такі як Quantum-systems Vector (Німеччина), Poseidon H10 (Кіпр), Threod EOS C (Естонія), Penguin C (Латвія), PD-2 (Україна), AeroVironment (США) та ін., примітним є кейс українського підприємства Jupiter Aircraft, досвід яких у створенні малих 4-х місцевих літаків став у нагоді і в області БПЛА.

Вантажопідйомність дронів Jupiter набагато вища ніж у конкурентів, багаторівневий захист від РЕБів, перевірена на найскладніших ділянках українського фронту і відносно не висока ціна, пов'язана з локальною збіркою, робить БПЛА Jupiter недосяжною для конкурентів, додає Денис Любченко.

За словами керівника компанії "КТД-Юпітер", що входить до переліку комерційних і державних організацій країн НАТО NCAGE з кодом A43JJ, Дениса Корчака, — в Україні проводиться глибока військова модернізація, після якого промисловий БПЛА Jupiter перетворюється на грізний ударний далекобійний дрон, що виконує завдання навіть на тих ділянках фронту, де працюють по три потужні системи РЕБ.

Включення режиму автоматичного бомбардування "натиснув і забув", завдяки штучному інтелекту та балістичному калькулятору призводить до маневрів, зниження дрону та скидання бомб прямо в польоті точно в ціль з висоти 300 метрів та похибкою 2 метри. Оператор лише спостерігає за результатом ураження мети та поверненням БПЛА додому з автоматичною вертикальною посадкою без ручного втручання в управління, що дозволяє швидко навчити оператора.

Накопичивши досвід протидії РЕБ системам противника, продовжує Денис Корчак, у "КТД-Юпітер" запустили випуск компактних антидронів на 3 канали (проти FPV дронів, з установкою приладу в автомобіль або бронетехніку), рюкзаків на 8 та потужних валіз на 9 каналів, ефективних проти 95% усіх БПЛА на фронті.

Ударно-розвідувальні дуже тихі електричні VTOL БПЛА вертикального зльоту JUPITER HUNTER Н1 та Н1L, а також гібридний (електро-бензиновий) Н4 зі штучним інтелектом розроблені для розвідки та точного скидання бомб на середні та великі відстані. Максимальне корисне навантаження становить електричних Н1 - 10кг, Н1L - 20 кг, а гібридному Н4 - 50кг, час польоту 180, 240 і 600 хвилин відповідно за середньої швидкості 100км/ч.

На H1L можна навісити дві авіаційні ракети CRV7, а на Н4 чотири таких ракети, які ЗСУ отримують з Канади. На Н1 можна навісити 1 х 120-мм термобаричну міну, 2 х 82-мм або 3 х 60-мм мінометних мін (у Н1L вдвічі більше, а в Н4 вчетверо більше таких бомб), у тому числі з безконтактними підривниками, що підривають міну на висоті 3-5 метрів від землі, що підвищує ефективність ураження у 7-10 разів.

На всіх БПЛА Jupiter встановлені завадостійкі системи навігації з GNSS приймачем, CRPA чотириканальною антеною, двома дублюючими антенами, потужна широкосмугова телеметрія з відеосигналом, що працює на відстані до 200 км, дублююча широкосмугова телеметрія та автономна інерційна.

Також потужні тепловізійні нічні 40-zoom камери зі штучним інтелектом, які в режимі онлайн вдень та вночі на відстані до 5 км автоматично відстежує кожен бронеавтомобіль (танк, вантажівка чи автомобіль) та передає його точні координати оператору.

До безпілотного авіаційного комплексу Jupiter H1L входить три БПЛА з двома незалежними системами живлення, пилозахищена наземна станція керування — 1шт, зарядна станція на два акумулятори кожна — 2 шт., комплект потужних акумуляторів — 24 шт. (8 шт. 36000mAh в БПЛА).

Гібридний Jupiter H4 може піднімати дрон камікадзе Н20 оснащений боєприпасом вагою 20 кг (Н50 - 50кг) і скидати його з висоти 3 км, дозволяючи "розумному" боєприпасу пролетіти до 1000 км.

Індустрія безпілотних літальних апаратів швидко зростає, а разом із нею і безліч нових інновацій. Зазнавши великих втрат у бронетехніки від українських дронів, противник відводить подалі в тил важку техніку та склади, роблячи їх недосяжними для FPV та коптерів, які масово використовують наші військові. Тому на передній план виходять дрони VTOL.

В основі технології безпілотника вертикального зльоту та посадки лежить його здатність врівноважувати підйомну силу та гравітацію. Для цього в дронах вертикального зльоту та посадки використовується комбінація технологій з нерухомим та гвинтокрилим крилом. Частина конструкції з нерухомим крилом допомагає забезпечити підйомну силу, а частина з гвинтокрилом забезпечує тягу, необхідну для зльоту та посадки.

Переваги очевидні: підвищена автономність завдяки застосуванню технологій штучного інтелекту, тривалий період роботи в порівнянні з мультироторним БПЛА завдяки аеродинамічній підйомній силі крила. Простота запуску: рішення не вимагає злітно-посадкової смуги або пускового пристрою та парашута, як безпілотні літаки. Варіативність моделей: наявність літаків різного розмаху крила, вантажопідйомності, повністю електричних та з двигуном внутрішнього згоряння.

Після зльоту в автоматичному режимі VTOL перетворюється на горизонтальний політ з одним працюючим економним двигуном. За рахунок цього такий БПЛА може взяти більше навантаження і головне пролетіти в багато разів більшу відстань, ніж будь-який коптер, при цьому якщо раніше ціна VTOL була в 5-10 разів дорожчою за вантажопідйомність квадрокоптера, то зараз завдяки масовому виробництву ціна VTOL набагато знизилася.