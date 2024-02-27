"Умные" ударные беспилотники. Какие БПЛА нужны военным

Роль дронов в войне оказалась настолько большой, что многие высокопоставленные военные чиновники ведущих стран мира признали этот факт и переписывают военные доктрины, ставя на первое место в военных конфликтах применение беспилотников.

В Украине пошли дальше, и по инициативе Минцифры создали "Армию дронов" (объединение разработчиков, компаний БПЛА и школ пилотов), а 6 феврале 2024 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании нового рода войск – Сил беспилотных систем, который возглавил заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский.

На вопрос волонтерам, какие именно ударные БПЛА просят военные, со-основатель проектов "Бавовна" / "Боевые птички", ГО "ВО "ПАТРІОТ" Андрей Сливинский отвечает лаконично: все виды и чем больше, тем лучше – от FPV и коптеров, до новейших многоразовых электросамолетов бомбардировщиков VTOL вертикального взлета, точно скидывающие на цель 5-20 кг боеприпасов на удалении 50-200 км. Самый большой спрос по-прежнему на эффективные и недорогие FPV дроны, среди которых лучшими признаны 10-дюймовые с тепловизорами (не путать с дешевыми "ночными" аналоговыми камерами, работающие только в легких сумерках).

Об этом же говорит и основатель компании "Defender Army" Денис Любченко. По его словам, последний тренд – супер тихие электрические ударные "умные" БПЛА VTOL с искусственным интеллектом, способные без участия оператора точно поражать цели на расстоянии от 50 км и самостоятельно возвращаться назад не опасаясь РЭБ. При этом, в отличие от обычных самолетов, поднять в воздух "умный" VTOL сможет оператор прошедший короткие курсы.

Изучая предложения VTOL дронов, такие как Quantum-systems Vector (Германия), Poseidon H10 (Кипр), Threod EOS C (Эстония), Penguin C (Латвия), PD-2 (Украина), AeroVironment (США) и др., примечателен кейс украинского предприятия Jupiter Aircraft, опыт которых в создании малых 4-х местных самолетов пригодился и в области БПЛА.

Грузоподъемность дронов Jupiter намного выше чем у конкурентов, многоуровневая защита от РЭБов, проверенная на самых сложных участках украинского фронта и относительно не высокая цена связанная с локальной сборкой делает БПЛА Jupiter недосягаемой для конкурентов, добавляет Денис Любченко.

Со слов руководителя компании "КТД-Юпитер", входящей в перечень коммерческих и государственных организаций стран НАТО NCAGE с кодом A43JJ, Дениса Корчака, — в Украине проводится глубокая военная модернизация, после которого промышленный БПЛА Jupiter превращаются в грозный ударный дальнобойный дрон, выполняющий задачи даже на тех участках фронта, где работают по три мощных системы РЭБ.

Включение режима автоматической бомбардировки "нажал и забыл", благодаря искусственному интеллекту и баллистическому калькулятору приводит к маневрам, снижению дрона и сбросу бомб прямо в полете точно в цель с высоты 300 метров и погрешностью 2 метра. Оператор лишь наблюдает за результатом поражения цели и возвращением БПЛА домой с автоматической вертикальной посадкой без ручного вмешательства в управление, что позволяет быстро обучить оператора.

Накопив опыт противодействия РЭБ системам противника, продолжает Денис Корчак, в "КТД-Юпитер" запустили выпуск компактных антидронов на 3 канала (против FPV дронов, с установкой прибора в автомобиль или бронетехнику), рюкзаков на 8 и мощных чемоданов на 9 каналов, эффективных против 95% всех БПЛА на фронте.

Ударно-разведывательные очень тихие электрические VTOL БПЛА вертикального взлета JUPITER HUNTER Н1 и Н1L, а также гибридный (электро-бензиновый) Н4 с искусственным интеллектом разработаны для разведки и точного сброса бомб на средние и большие расстояния. Максимальная полезная нагрузка составляет в электрических Н1 - 10кг, Н1L - 20 кг, а в гибридном Н4 - 50кг, время полета 180, 240 и 600 минут соответственно при средней скорости 100км/ч.

На H1L можно навесить две авиационные ракеты CRV7, а на Н4 четыре таких ракеты которые ВСУ получают из Канады. На Н1 можно навесить 1 х 120-мм термобарическую мину, 2 х 82-мм или 3 х 60-мм минометных мин (в Н1L вдвое больше, а в Н4 вчетверо больше таких бомб), в том числе с бесконтактными взрывателями, которые взрывают мину на высоте 3-5 метров от земли, что повышает эффективность поражения в 7-10 раз.

На всех БПЛА Jupiter установлены помехоустойчивые системы навигации с GNSS приемником, CRPA четырёхканальной антенной, двумя дублирующими антеннами, мощная широкополосная телеметрия с видеосигналом работающая на расстоянии до 200 км, дублирующая широкополосная телеметрия и автономная инерциальная система навигации.

Также мощные тепловизионные ночные 40-zoom камеры с искусственным интеллектом, которые в режиме онлайн днем и ночью на расстоянии до 5 км автоматически отслеживает каждый бронеавтомобиль (танк, грузовик или автомобиль) и передает его точные координаты оператору.

В беспилотный авиационный комплекс Jupiter H1L входит три БПЛА с двумя независимыми системами питания, пылезащищенная наземная станция управления — 1шт, зарядная станция на два аккумулятора каждая — 2 шт., комплект мощных аккумуляторов — 24 шт. (8 шт. 36000mAh в БПЛА).

Гибридный Jupiter H4 может поднимать дрон камикадзе Н20 оснащенный боеприпасом весом 20кг (Н50 — 50кг) и скидывать его с высоты 3км, позволяя "умному" боеприпасу пролететь до 1000км.

Индустрия беспилотных летательных аппаратов быстро растет, а вместе с ней и множество новых инноваций. Понеся большие потери в бронетехники от украинских дронов, противник отводит подальше в тыл тяжелую технику и склады, делая их недосягаемыми для FPV и коптеров, которые массово используют наши военные. Поэтому на передний план выходят дроны VTOL.

В основе технологии беспилотника вертикального взлета и посадки лежит его способность уравновешивать подъемную силу и гравитацию. Для этого в дронах вертикального взлета и посадки используется комбинация технологий с неподвижным и винтокрылым крылом. Часть конструкции с неподвижным крылом помогает обеспечить подъемную силу, а часть с винтокрылом обеспечивает тягу, необходимую для взлета и посадки.

Преимущества очевидны: повышенная автономность благодаря применению технологий искусственного интеллекта, длительный период работы по сравнению с мультироторным БПЛА благодаря аэродинамической подъемной силе крыла. Простота запуска: решение не требует взлетно-посадочной полосы или пускового устройства и парашюта, как беспилотные самолеты. Вариативность моделей: наличие самолетов различного размаха крыла, грузоподъемности, полностью электрических и с двигателем внутреннего сгорания.

После взлета в автоматическом режиме VTOL переводится в горизонтальный полет с одним работающим экономным двигателем. За счет этого такой БПЛА может взять больше нагрузки и главное пролететь во много раз большее расстояние, чем любой коптер, при этом если раньше цена VTOL была в 5-10 раз дороже аналогичного по грузоподъемности квадрокоптера, то сейчас благодаря массовому производству цена VTOL намного снизилась.