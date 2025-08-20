Розуміння російського ендшпілю

Багато хто здивувався, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров приземлився в Анкориджі, штат Аляска, на саміті Трампа і Путіна у светрі з літерами СССР – кириличною абревіатурою Радянського Союзу. Очевидно, що це не було випадковістю. Але що сподівався донести Лавров?

Ймовірно, він хотів сказати, що сьогоднішня Росія є такою ж великою і могутньою, як колись був СРСР; що Володимир Путін відновив статус своєї країни як наддержави, яка заслуговує на повагу в усьому світі. Ностальгія за епохою холодної війни, коли Радянський Союз і Сполучені Штати були єдиними двома наддержавами у світі, поглинає Кремль відтоді, як розпалася радянська імперія.

Сам Лавров дуже багато в чому є породженням минулого. Хоча він вільно володіє мовою багатосторонньої дипломатії (завдяки попередній роботі в Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку), його схильність до залякування має чітке радянське коріння. Здається, він щиро вірить у те, що за часів СРСР було краще. Його часті поїздки до Пхеньяна (Північна Корея) в останні роки не можуть бути приємними. Коли намітився саміт з президентом США на території, яка колись була російською, він подбав про те, щоб упакувати свій старий светр.

Це послання не буде добре сприйняте в країнах, які колись були замкнені за залізною завісою. Міністр закордонних справ Росії підтвердив найгірші побоювання естонців, латишів і литовців щодо справжньої мети Путіна, а також викликав занепокоєння на Південному Кавказі та в Центральній Азії. Ці країни пам'ятають Радянський Союз не як величну імперію, а як в'язницю.

Власне, саме невдоволення неросіян зрештою призвело до розпаду СРСР. Коли політичні репресії послабилися після спроб Михайла Горбачова реформувати занепадаючу радянську систему у 1980-х роках, стало неможливо примирити прагнення цих національностей з системою, орієнтованою на Кремль. Радянський Союз повинен був розпастися, щоб його народи стали вільними.

Те ж саме стосувалося і Росії. Борис Єльцин підняв російський прапор, а не радянський, тому що він уявляв собі майбутнє, в якому його країна позбулася тягаря імперії. Він хотів, щоб Росією правили росіяни, а цієї мети неможливо було досягти в рамках складної, дорогої системи імперських структур. Радянський Союз був минулим, тоді як Росія, Україна та всі інші радянські республіки, що прагнули незалежності, були майбутнім.

Це не було нерозумним баченням. Після розпаду Радянського Союзу відразу ж було досягнуто домовленості поважати старі кордони між колишніми республіками, щоб запобігти новим конфліктам. Коли Росія з надзвичайною жорстокістю відреагувала на спробу Чечні проголосити незалежність, решта світу з повагою поставилася до твердження Кремля про те, що сепаратистський анклав знаходиться в межах російських кордонів.

Після цього не було жодної причини, чому Росія та Україна – і всі інші колишні невільники Радянського Союзу – не могли б жити у злагоді. Звичайно, завжди існувала певна конкуренція, можливо, навіть інтенсивне суперництво; але ця динаміка могла бути здоровою. Як добрі сусіди, всі ці країни могли б стати добрими партнерами – як це відбувається в Західній Європі.

Але так не сталося. Імперська ностальгія почала повертатися до Кремля. Під загрозою демократичного розвитку в багатьох колишніх радянських республіках путінський режим ставав дедалі більш авторитарним. З часом більш демократична Україна, що лібералізується, почала розглядатися не як партнер, а як небезпека для явно неліберального, антидемократичного режиму Росії. Путін почав називати Україну "антиросійською", хоча українці ніколи не займали такої позиції. Вони просто хотіли, щоб Україна була Україною.

Лавров у светрі з написом "СССР" (фото: Getty Images)

Не дивно, що светр Лаврова був би сприйнятий як загроза в будь-якій країні, де колись були встановлені радянські сателітні режими. Але його також слід розглядати як загрозу для самої Росії. Якщо Кремль продовжуватиме керуватися імперською ностальгією, Росія ніколи не зможе бути Росією. Руйнування і спроба окупації України ляжуть на неї тягарем на кілька поколінь. Останній імперський проект Кремля може бути підтриманий, якщо Китай розглядатиме Росію як корисного сателіта (у нього є сировина та енергія, а також постійне місце в Раді Безпеки ООН, але не більше того). Але він відмовиться від майбутнього як відносно мирної, процвітаючої сучасної національної держави – мети, яка була цілком у його силах досягти.

Радянський Союз зазнав величезної поразки. Він виник у 1922 році, обіцяючи нове світле майбутнє для людства, але коли через сім десятиліть розпався, західним країнам довелося летіти за екстреною гуманітарною допомогою. У часи розквіту СРСР Микита Хрущов хвалився, що він "поховає" Захід, але насправді він копав собі могилу. Ми всі повинні подякувати Лаврову за те, що він нагадав нам про цю жалюгідну спадщину. Ностальгія, яку він втілив на Алясці, становить загрозу для багатьох, в тому числі і для пересічних росіян.

