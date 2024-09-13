Не розуміє природи конфлікту: експерти пояснили, що не так із заявами Венса про "план Трампа"

Демілітаризована зона має бути сильно укріплена. Хто її контролюватиме, політик не уточнив. Як і те, наскільки "сильно укріпленою", щоб не допустити агресії РФ у майбутньому. По суті це означає не завершення війни, а заморожування конфлікту. Додаткове питання в тому, що на сьогодні Україна контролює частину Курської області. І це говорить про те, що як мінімум Венс відірваний від реалій на полі бою, зазначає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"План дуже нагадує китайські ініціативи, де головне - перемир'я по лінії фронту. Що дивно, адже той же Венс часто критикує Китай. Запропоновані ініціативи – нашвидкуруч сконструйований сценарій. Просто Трамп скаже Путіну та Зеленському зупинити вогонь, і війна нібито закінчиться. Це демонструє, що Венс так і не зрозумів природи конфлікту, не враховує міжнародне право та гарантії безпеки для України", – розповів він РБК-Україна.

Прив'язка суверенітету до відмови від вступу до НАТО лише посилює оману Венса. "Росія отримує від України гарантію нейтралітету, що вона не вступає ні до НАТО, ні до інших союзницьких інститутів", – сказав він, додавши, що закінчення війни хочуть РФ, України та Європа, а також розкритикувавши європейські країни у нібито недостатньому "фінансуванні війни".

Зазначимо, за даними Кільського інституту світової економіки, на 30 червня країни Європи зі значно меншою економікою разом витратили більше, ніж Сполучені Штати. Які у рейтингу допомоги Україні посідають 22 місце (у відсотковому співвідношенні до своєї економіки).

Коментуючи момент із демілітаризованою зоною, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголошує: вона може дати безпеку, але якщо пройде не по українські, а російській території.

"Те, з чим виступив Венс, - це взагалі якась маячня. Яка не влаштує жодну зі сторін. Україну - тому що ніяк не гарантує безпеку, повернення на кордони 1991 року і так далі. І не дає профітів Росії, яка поки що вважає, що має можливість диктувати свої ультимативні умови. Якщо це справді "план Трампа", то він недієздатний. Така собі банальна фікція", – зазначив він у розмові з виданням.

План Трампа

У листопаді минулого року з'явились чутки про так званий "план Трампа" щодо завершення війни в Україні Тоді Трамп заявив, щохоче щоб і росіяни і українці припинили вмирати, а він сам зупинить війну за 24 години. Однак з того часу сам Трамп так і не розкрив деталей свого плану.

Нещодавно кандидат у віцепрезиденти США Джей Ді Венс поділився своїм баченням "плану Трампа", який, по суті, може означатиме капітуляцію України.

Венс припустив, як може виглядати план Трампа. Ключові моменти такі:

лінія бойового зіткнення стане демілітаризованою зоною;

Україна зберігає державний суверенітет;

Росія отримує гарантії невступу України до НАТО;

відновлення України має профінансувати Європа.

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