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Розстріляв людей під час евакуації з Ірпеня. Військового РФ судитимуть за жорстоке вбивство

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Україна, Вівторок 11 квітня 2023 15:32
Розстріляв людей під час евакуації з Ірпеня. Військового РФ судитимуть за жорстоке вбивство Фото: росіянина судитимуть через розстріл мирних людей (gp.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовця Російської Федерації будуть судити за розстріл мешканців Ірпеня, які намагались евакуюватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 173-го окремого розвідувального батальйону 106-ї дивізії ЗС РФ за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, поєднаним з умисним вбивством та інших порушень законів та звичаїв війни", - повідомили в Офісі генпрокурора.

Фото: росіянина судитимуть через розстріл мирних людей (gp.gov.ua)

За даними розслідування, встановлено, що 5 березня минулого року російські військові 173-го окремого розвідувального батальйону та 137-го гвардійського парашутно-десантного полку захопили будівлю в місті Ірпінь по вул. Федора Кричевського. Вони перевіряли людей на блокпосту на виїзді з міста.

Захопивши об’єкти, окупанти встановили вогневий контроль над проїжджою частиною по вул. Олега Кошового. На той час це була єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

Наступного ж дня, 6 березня 2022 року, о 07:30 цивільні жителі Ірпеня спробували евакуюватися з міста на власних автомобілях. Люди наклеїли на них листи з написами "ДІТИ" та "ЕВАКУАЦІЯ", щоб позначити, що це саме цивільні транспортні засоби.

Під час руху, коли автомобілі доїхали до ЖК "Кошовий", по цивільних із гранатометів та стрілецької зброї відкрили вогонь російські військові. В результаті обстрілу шести автівок загинуло п’ять осіб та ще сім, у тому числі малолітня дитина, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"Окупанти жорстоко ставилися до поранених та не давали можливості надати їм допомогу", - повідомили правоохоронці.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні будуть судити військового РФ за страту мирних мешканців.

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