Расстрелял людей во время эвакуации из Ирпеня. Военного РФ будут судить за жестокое убийство

Военнослужащего Российской Федерации будут судить за расстрел жителей Ирпеня, которые пытались эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора направлен в суд обвинительный акт в отношении командира роты 173-го отдельного разведывательного батальона 106-й дивизии ВС РФ по факту жестокого обращения с гражданским населением, соединенным с умышленным убийством и других нарушений законов и обычаев войны" сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: россиянина будут судить из-за расстрела мирных людей (gp.gov.ua)

По данным расследования, установлено, что 5 марта прошлого года российские военные 173 отдельного разведывательного батальона и 137 гвардейского парашютно-десантного полка захватили здание в городе Ирпень по ул. Федора Кричевского. Воны проверяли людей на блокпосте на выезде из города.

Захватив объекты, оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью по ул. Олега Кошевого. В то время это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города.

На следующий день, 6 марта 2022, в 07:30 гражданские жители Ирпеня попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Люди наклеили на них письма с надписями "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", чтобы отметить, что это гражданские транспортные средства.

Во время движения, когда автомобили доехали до ЖК "Кошевой", по гражданским гранатометам и стрелковому оружию, открыли огонь российские военные. В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получили ранения разной степени тяжести.

"Оккупанты жестоко относились к раненым и не давали возможности оказать им помощь", - сообщили правоохранители.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Украине будут судить военного РФ за смертную казнь мирных жителей.

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