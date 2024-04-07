Розстріл військовополонених в Кринках. Лубінець звернувся в ООН та Червоний Хрест

Як розповів омбудсмен на сторінці у Facebook, він негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

"Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога", - наголосив він.

Лубінець зазначив, що черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - резюмував омбудсмен.