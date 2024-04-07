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Розстріл військовополонених в Кринках. Лубінець звернувся в ООН та Червоний Хрест

Фото: Дмитро Лубінець, український омбудсмен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна звернулася до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста через розстріл російськими окупантами українських військовополонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Як розповів омбудсмен на сторінці у Facebook, він негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт.

"Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Такі випадки, на жаль, непоодинокі та є системною практикою підступного ворога", - наголосив він.

Лубінець зазначив, що черговий російський злочин має стати частиною доказової бази для трибуналу над РФ.

"Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - резюмував омбудсмен.

Розстріл військовополонених в Кринках

У мережі з'явилося відео розстрілу полонених українських військових нібито в Кринках на лівому березні Херсонської області. На записі видно, що представник ЗС РФ здійснює у трьох беззбройних нерухомих військових кілька пострілів.

Українська прокуратура вже проводить розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни російськими окупантами.

Злочини РФ щодо військовополонених

Нагадаємо, російська армія не вперше вдається до порушення Женевських конвенцій, розстрілюючи українських військовополонених. Такі випадки фіксувалися, зокрема, в Авдіївці, поблизу Роботиного, Бахмуту, а також в колонії Оленівки.

За даними ООН, лише протягом цієї зими російські окупанти стратили 32 українських військовополонених.

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