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Расстрел колонны гражданских под Купянском: СБУ показала видео последствий

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Суббота 01 октября 2022 16:06
Расстрел колонны гражданских под Купянском: СБУ показала видео последствий Фото: СБУ показала видео последствий расстрела колонны гражданских под Купянском (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В конце сентября под Купянском (Харьковская область)российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей, в которых находились мирные жители. Появилось первое видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным ведомства, колонна авто была расстреляна россиянами в "серой зоне" между Купянском и Сватово (Луганская область).

Напомним, в субботу, 1 октября, возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

Позже выяснилось, что там погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых есть дети.

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