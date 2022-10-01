Расстрел колонны гражданских под Купянском: СБУ показала видео последствий

В конце сентября под Купянском (Харьковская область)российские оккупанты обстреляли колонну автомобилей, в которых находились мирные жители. Появилось первое видео последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным ведомства, колонна авто была расстреляна россиянами в "серой зоне" между Купянском и Сватово (Луганская область).

Напомним, в субботу, 1 октября, возле Купянска обнаружили расстрелянную колонну с автомобилями, где находились гражданские.

Позже выяснилось, что там погибли по меньшей мере 22 человека, среди которых есть дети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.