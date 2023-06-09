Розслідувати підрив Каховської ГЕС неможливо через окупацію, - Кислиця

Розслідувати підрив дамби Каховської ГЕС неможливо через окупацію та відсутність співпраці з загарбницькою владою.
Про це заявив постійний представник України в ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Ви можете зробити логічний висновок, що будь-яке розслідування за нинішніх умов окупації та відмови окупаційної влади від співпраці неможливе", - сказав він.
Кислиця наголосив, що наразі Україна очікує співпраці зі сторони окупаційної адміністрації в питанні надання безперешкодного доступу міжнародним організаціям для евакуації людей з захоплених територій.
"Навіть їхні військові сидять на деревах, чекаючи евакуації. Вони навіть не піклуються про своїх солдатів", - додав постпред.
В ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, через що підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також відомо про підтоплення Дніпропетровської, Миколаївської та Запорізької областей.
Розмовляючи з президентом України Володимиром Зеленським голова Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС треба створити комісію за участю експертів з України, Росії, ООН та міжнародного товариства.
У МЗС України розкритикували таку пропозицію, нагадавши, що місію ОНН з розслідування удару по колонії в Оленівці, де утримували україниських полонених, "по-тихому" закрили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.