Розслідування військових злочинів РФ: судмедексперти з Нідерландів знову їдуть до України

Нідерландці роблять це за дорученням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти у розслідуванні звірств.

Судмедексперти виїжджають на певні місця, щоб подивитися, що саме там сталося, наприклад, на місця масових поховань.

Вони проводять дослідження ДНК і вивчають цифровий трафік, який може свідчити про вчинення воєнних злочинів. Маються на увазі фотографії та повідомлення, наприклад, через WhatsApp. Результати передаються до кримінального суду, щоб потім використовувати їх у будь-яких судових процесах.

Анджело Вотерс з Королівського суду Нідерландів, який очолює групу, пояснив, що це незалежне розслідування.

Росія не визнає МКС. Тому переслідування росіян за можливі злочини в Україні є складним завданням. Тим не менш, Вотерс сподівається на притягнення винних до відповідальності.