Розслідування військових злочинів РФ: судмедексперти з Нідерландів знову їдуть до України
Група судмедекспертів з Нідерландів вдруге вирушає до України, щоб допомогти у розслідуванні воєнних злочинів, які були скоєні росіянами на її території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Нідерландці роблять це за дорученням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти у розслідуванні звірств.
Судмедексперти виїжджають на певні місця, щоб подивитися, що саме там сталося, наприклад, на місця масових поховань.
Вони проводять дослідження ДНК і вивчають цифровий трафік, який може свідчити про вчинення воєнних злочинів. Маються на увазі фотографії та повідомлення, наприклад, через WhatsApp. Результати передаються до кримінального суду, щоб потім використовувати їх у будь-яких судових процесах.
Анджело Вотерс з Королівського суду Нідерландів, який очолює групу, пояснив, що це незалежне розслідування.
Росія не визнає МКС. Тому переслідування росіян за можливі злочини в Україні є складним завданням. Тим не менш, Вотерс сподівається на притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в МЗС закликають усі держави та організації підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.
Нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів щодо притягнення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і широко відомий міжнародний кримінальний суд в Гаазі.