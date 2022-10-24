Расследование военных преступлений РФ: судмедэксперты из Нидерландов снова едут в Украину
Группа судмедэкспертов из Нидерландов во второй раз отправляется в Украину, чтобы помочь в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами на ее территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Нидерландцы делают это по поручению Международного уголовного суда в Гааге (МКС) и ответ на призыв украинского правительства к странам помочь в расследовании зверств.
Судмедэксперты выезжают на определенные места, чтобы посмотреть, что там произошло, например, на места массовых захоронений.
Они проводят исследования ДНК и изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Имеются в виду фотографии и сообщения, например через WhatsApp. Результаты передаются в уголовный суд, чтобы затем использовать его в любых судебных процессах.
Возглавляющий группу Анджело Уотерс из Королевского суда Нидерландов пояснил, что это независимое расследование.
Россия не признает МКС. Поэтому преследование россиян за возможные преступления в Украине является сложной задачей. Тем не менее, Уотерс надеется на привлечение виновных к ответственности.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в МИД призывают все государства и организации поддержать создание Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Напомним, что министр юстиции Денис Малюська рассказал, что форматов по привлечению России за совершенные преступления против украинцев много. Это могут быть как национальные суды, так и широко известный Международный уголовный суд в Гааге.