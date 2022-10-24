Расследование военных преступлений РФ: судмедэксперты из Нидерландов снова едут в Украину

Группа судмедэкспертов из Нидерландов во второй раз отправляется в Украину, чтобы помочь в расследовании военных преступлений, совершенных россиянами на ее территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS .

Нидерландцы делают это по поручению Международного уголовного суда в Гааге (МКС) и ответ на призыв украинского правительства к странам помочь в расследовании зверств.

Судмедэксперты выезжают на определенные места, чтобы посмотреть, что там произошло, например, на места массовых захоронений.

Они проводят исследования ДНК и изучают цифровой трафик, который может свидетельствовать о совершении военных преступлений. Имеются в виду фотографии и сообщения, например через WhatsApp. Результаты передаются в уголовный суд, чтобы затем использовать его в любых судебных процессах.

Возглавляющий группу Анджело Уотерс из Королевского суда Нидерландов пояснил, что это независимое расследование.

Россия не признает МКС. Поэтому преследование россиян за возможные преступления в Украине является сложной задачей. Тем не менее, Уотерс надеется на привлечение виновных к ответственности.