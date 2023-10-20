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Розслідування аварії на газопроводі Balticconnector: Фінляндія зв'язалася з РФ та Китаєм

Фото: Фінляндія зв'язалася з РФ та Китаєм з приводу аварії на Balticconnector (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Влада Фінляндії зв'язалася з Китаєм та Росією з приводу розслідування аварії на газопроводі Balticconnector, що сталася 8 жовтня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило в коментарі Reuters.

Міністерство звернулося до Китаю за допомогою у встановленні контакту з судном NewNew Polar Bear, яке знаходилося в районі Balticconnector у момент початку витоку.

При цьому МЗС Фінляндії зв'язалося з російською владою, щоб "заявити про серйозність питання" та повідомити про початок розслідування.

Що передувало

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня на Balticconnector відбулася розгерметизація. Однією з версій є навмисне пошкодження газопроводу. Фінські ЗМІ вже неодноразово припускали, що до інциденту причетна Росія.

За інформацією поліції Фінляндії, перед аварією біля Balticconnector помітили російське та китайське судна.

Учора, 19 жовтня, фінські правоохоронці завершили розслідування на місці події.

 

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