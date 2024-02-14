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Розслаблятися ще рано: голова "Укренерго" про відключення світла до кінця зими

Фото: голова "Укренерго" Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла. Але розслаблятися ще зарано.

Про це завив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю "Українському радіо".

"Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину", - сказав він.

За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.

"І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", - розповів Кудрицький.

Водночас керівник "Укренерго" підкреслив, що розслаблятися ще рано й нагадав про необхідність ощадливого споживання електроенергії.

"По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", - сказав Кудрицький.

Прогноз до кінця зими

Нагадаємо, інтенсифікація обстрілів, глибина руйнувань об'єктів енергетики минулої зими та збільшення навантаження через холодну погоду очікувано призвели до дефіциту е/е. За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%).

Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

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