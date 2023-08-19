Розширили географію. В "Дії" пояснили як зареєструвати нерухомість за кілька кліків

В "Дії" можна внести житло в Реєстр прав на нерухомість. Зокрема сервіс став доступний для Полтавської області та масштабується в Харківській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу "Дія".

"Реєстрація дозволяє легко та швидко підтвердити, що саме ви власник майна. А також є обов’язковою для подання заяви на "єВідновлення". Крім того, це ваша безпека. Дані в електронному реєстрі надійно захищені - їх неможливо загубити чи знищити, як папірці", - пише "Дія".

Як зареєструвати нерухомість онлайн:

увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся;

натисніть "Послуги" - "Земля, будівництво, нерухомість" - "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" - "Подати заяву";

внесіть потрібну інформацію та скани документів;

підпишіть заяву електронним підписом.

Після реєстрації ви отримаєте лист з результатом на е-пошту.

Послуга доступна в:

Закарпатській;

Київській;

Дніпропетровській;

Львівській;

Рівненській;

Тернопільській;

Хмельницькій;

Чернігівській областях;

місті Луцьку.

Також в інфографіці можна побачити в яких населених пунктах Полтавської та Харківської областей можна скористатись послугою: