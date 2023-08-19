Розширили географію. В "Дії" пояснили як зареєструвати нерухомість за кілька кліків
В "Дії" можна внести житло в Реєстр прав на нерухомість. Зокрема сервіс став доступний для Полтавської області та масштабується в Харківській.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу "Дія".
"Реєстрація дозволяє легко та швидко підтвердити, що саме ви власник майна. А також є обов’язковою для подання заяви на "єВідновлення". Крім того, це ваша безпека. Дані в електронному реєстрі надійно захищені - їх неможливо загубити чи знищити, як папірці", - пише "Дія".
Як зареєструвати нерухомість онлайн:
- увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся;
- натисніть "Послуги" - "Земля, будівництво, нерухомість" - "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" - "Подати заяву";
- внесіть потрібну інформацію та скани документів;
- підпишіть заяву електронним підписом.
Після реєстрації ви отримаєте лист з результатом на е-пошту.
Послуга доступна в:
- Закарпатській;
- Київській;
- Дніпропетровській;
- Львівській;
- Рівненській;
- Тернопільській;
- Хмельницькій;
- Чернігівській областях;
- місті Луцьку.
Також в інфографіці можна побачити в яких населених пунктах Полтавської та Харківської областей можна скористатись послугою:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як оформити допомогу по безробіттю через "Дію".
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