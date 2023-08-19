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Розширили географію. В "Дії" пояснили як зареєструвати нерухомість за кілька кліків

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Субота 19 серпня 2023 12:03
Розширили географію. В "Дії" пояснили як зареєструвати нерухомість за кілька кліків Фото: Розширили географію. В "Дії" пояснили як зареєструвати нерухомість за кілька кліків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В "Дії" можна внести житло в Реєстр прав на нерухомість. Зокрема сервіс став доступний для Полтавської області та масштабується в Харківській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу "Дія".

"Реєстрація дозволяє легко та швидко підтвердити, що саме ви власник майна. А також є обов’язковою для подання заяви на "єВідновлення". Крім того, це ваша безпека. Дані в електронному реєстрі надійно захищені - їх неможливо загубити чи знищити, як папірці", - пише "Дія".

Як зареєструвати нерухомість онлайн:

  • увійдіть на портал Дія або зареєструйтеся;
  • натисніть "Послуги" - "Земля, будівництво, нерухомість" - "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" - "Подати заяву";
  • внесіть потрібну інформацію та скани документів;
  • підпишіть заяву електронним підписом.

Після реєстрації ви отримаєте лист з результатом на е-пошту.

Послуга доступна в:

  • Закарпатській;
  • Київській;
  • Дніпропетровській;
  • Львівській;
  • Рівненській;
  • Тернопільській;
  • Хмельницькій;
  • Чернігівській областях;
  • місті Луцьку.

Також в інфографіці можна побачити в яких населених пунктах Полтавської та Харківської областей можна скористатись послугою:

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як оформити допомогу по безробіттю через "Дію".

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