Расширили географию. В "Дия" объяснили, как зарегистрировать недвижимость за несколько кликов

В "Дия" можно внести жилье в Реестр прав на недвижимость. В частности, сервис стал доступен для Полтавской области и масштабируется в Харьковской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала "Дия".

"Регистрация позволяет легко и быстро подтвердить, что именно вы владелец имущества. А также является обязательной для подачи заявления на "еВидновлення". Кроме того, это ваша безопасность. Данные в электронном реестре надежно защищены - их невозможно потерять или уничтожить, как бумажки", - пишет "Дия".

Как зарегистрировать недвижимость онлайн:

войдите на портал Дія или зарегистрируйтесь;

нажмите "Услуги" - "Земля, строительство, недвижимость" - "Государственная регистрация прав на недвижимое имущество" - "Подать заявление";

внесите нужную информацию и сканы документов;

подпишите заявление электронной подписью.

После регистрации вы получите письмо с результатом на э-почту.

Услуга доступна в:

Закарпатской;

Киевской;

Днепропетровской;

Львовской;

Ровенской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черниговской областях;

городе Луцке.

Также в инфографике можно увидеть в каких населенных пунктах Полтавской и Харьковской областей можно воспользоваться услугой: