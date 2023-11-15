Розрядив обстановку. Байден з жарту почав зустріч з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден розпочав жартом зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі лідерів держав.
Американська та китайська делегації чекали поки персонал налаштує всю необхідну апаратуру перед початком зустрічі та переговорів. За столом переговорів в цей час стояла тиша і відчувалася напруга.
Спочатку Байден підморгнув Сі, а в один момент подивився в бік персоналу та журналістів та промовив: "Прокидайтеся". Після цього американський лідер засміявся, розрядивши напружену атмосферу.
Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.
Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.
Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.
Детальніше про очікування від перемовин між лідером Китаю та США читайте в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско".
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