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Розрядив обстановку. Байден з жарту почав зустріч з Сі Цзіньпіном

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден розпочав жартом зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Сан-Франциско.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі лідерів держав.

Американська та китайська делегації чекали поки персонал налаштує всю необхідну апаратуру перед початком зустрічі та переговорів. За столом переговорів в цей час стояла тиша і відчувалася напруга.

Спочатку Байден підморгнув Сі, а в один момент подивився в бік персоналу та журналістів та промовив: "Прокидайтеся". Після цього американський лідер засміявся, розрядивши напружену атмосферу.

Зустріч лідерів США і Китаю

Нагадаємо, Байден та Сі Цзіньпін зустрілися на американській території вперше за шість років. Востаннє китайський лідер відвідував Штати, коли президентом був Дональд Трамп.

Байден і Сі Цзіньпін, як очікується, порушать глобальні питання, а саме: конфлікт на Близькому Сході, вторгнення Росії в Україну, зв'язок КНДР з РФ, Тайвань, права людини, штучний інтелект, а також торгово-економічні відносини.

Сам Байден раніше заявляв, що його ціллю на перемовинах буде покращення відносин з Китаєм на тлі напруженостей у відносинах, пов'язаних, зокрема, з питанням Тайваню.

Детальніше про очікування від перемовин між лідером Китаю та США читайте в матеріалі РБК-Україна "Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна: чого чекати від саміту у Сан-Франциско".

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь