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Розробник ігор Electronic Arts остаточно вийшов з Росії

Фото: Electronic Arts остаточно вийшов з Росії (flickr.com raychelrealtygroup)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, американська корпорація Electronic Arts остаточно вийшла з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, у Росії ліквідували юридичну особу американської компанії-розробника та видавця компʼютерних ігор Electronic Arts.

5 березня 2022 року компанія припинила продажі в Росії та Білорусі через вторгення до України, тоді ж росіяни та білоруси втратили доступ до покупок на платформі Origin та в застосунку EA app.

Electronic Arts відома такими іграми, як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симулятори FIFA і NHL.

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