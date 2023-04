Розробник ігор Electronic Arts остаточно вийшов з Росії

За даними видання, у Росії ліквідували юридичну особу американської компанії-розробника та видавця компʼютерних ігор Electronic Arts.

5 березня 2022 року компанія припинила продажі в Росії та Білорусі через вторгення до України, тоді ж росіяни та білоруси втратили доступ до покупок на платформі Origin та в застосунку EA app.

Electronic Arts відома такими іграми, як Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симулятори FIFA і NHL.

