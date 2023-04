Разработчик игр Electronic Arts окончательно вышел из России

По данным издания, в России была ликвидирована юридическая личность американской компании-разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts.

5 марта 2022 года компания прекратила продажи в России и Беларуси из-за вторжения в Украину, тогда же россияне и белорусы лишились доступа к покупкам на платформе Origin и в приложении EA app.

Electronic Arts известна такими играми, как Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симуляторы FIFA и NHL.

