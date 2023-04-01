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Разработчик игр Electronic Arts окончательно вышел из России

Новина українською →
США, Суббота 01 апреля 2023 16:24
Разработчик игр Electronic Arts окончательно вышел из России Фото: Electronic Arts окончательно вышел из России (flickr.com raychelrealtygroup)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, американская корпорация Electronic Arts окончательно вышла из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По данным издания, в России была ликвидирована юридическая личность американской компании-разработчика и издателя компьютерных игр Electronic Arts.

5 марта 2022 года компания прекратила продажи в России и Беларуси из-за вторжения в Украину, тогда же россияне и белорусы лишились доступа к покупкам на платформе Origin и в приложении EA app.

Electronic Arts известна такими играми, как Need for Speed, The Sims, Mass Effect, Dragon Age, симуляторы FIFA и NHL.

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