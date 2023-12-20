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Розробка стандарту для ігрової залежності отримує підтримку від різних сфер суспільства

Середа 20 грудня 2023 16:20 promo
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8 грудня 2023 року в агенції Укрінформ громадська спілка «Центр відповідальної гри» провела круглий стіл на тему «Обговорення соціальної послуги з соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю». Основні учасники заходу - представники державних органів, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, організатори азартних ігор, заклади, що спеціалізуються на допомозі особам з ігровою залежністю, науковці, лікарі, юристи та представники громадськості.

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Центр відповідальної гри (Responsible Gambling Center, RGC) - це громадська спілка, яка є національною платформою. Метою створення є об'єднання суспільства, держави й бізнесу з метою зменшення шкоди від азартних ігор та захист людини від шкідливого впливу азартних ігор.

Очільниця RGC, Ольга Ісаєва, представила основні акценти проєкту Державного стандарту щодо соціально-психологічної реабілітації осіб з ігровою залежністю. Команда RGC зараз активно працює над цим проєктом. Ольга наголосила, що ефективна комунікація між державними інституціями, організаторами азартних ігор і надавачами соціальної послуги є важливою та необхідною для успішного функціонування системи.

Представниця державного регулятора у сфері організації та проведення азартних ігор (КРАІЛ) Христина Дутка висловила готовність надавати гравцям послуги з соціально-психологічної реабілітації для мінімізації ігрової залежності. Інші учасники заходу також підтримали необхідність розроблення соціального стандарту, наголошуючи на важливості розʼяснень для населення, що гра не є способом заробітку і руйнує багато сімей.

Представник компанії Favbet Ukraine Ксенія Тюрікова висловила підтримку ініціативи створення екосистеми соціально відповідального бізнесу в гральному сегменті. Компанія планує спільно з RGC реалізувати проєкт допомоги тим, хто потребує соціально-психологічної реабілітації.

Розробка стандарту для ігрової залежності отримує підтримку від різних сфер суспільства

Переглянути сам проєкт державного стандарту соціальної послуги “Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю “і запропонувати свої правки можна тут. Команда Центру відповідальної гри чекає на зауваження та пропозиції.

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