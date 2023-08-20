Розробили план міграції. РФ хоче заселити ще 300 тисяч росіян у Маріуполь, - ЦНС

Росія розробила так званий "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення на 300 тисяч росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

Про це ЦНС стало відомо з джерел в підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації.

"Заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Для того, щоб їх стимулювати, Кремль розпочав реалізацію програми пільгових іпотек для громадян Росії", - пише пресслужба.

Терористи завозять на тимчасово окуповані території заробітчан й держслужбовців з депресивних регіонів країни. Зокрема місцевих мешканців примусово депортують на територію Росії.

"Центр Національного Спротиву наголошує, що дані дії відповідають ознакам геноциду згідно з міжнародним правом. Усі причетні до геноциду української нації понесуть за це справедливе і невідворотне покарання", - додає ЦНС.

Ситуація в окупованому Маріуполі

Російські війська навесні 2022 року після місяців боїв захопили Маріуполь та район. Після цього окупанти зробили зі зруйнованого міста свою військову базу. При цьому у захоплених населених пунктах часто повідомляють про "бавовну" у місцях скупчення окупантів та їхньої техніки.