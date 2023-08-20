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Разработали план миграции. РФ хочет заселить еще 300 тысяч россиян в Мариуполь, - ЦНС

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Воскресенье 20 августа 2023 14:30
Разработали план миграции. РФ хочет заселить еще 300 тысяч россиян в Мариуполь, - ЦНС Фото: Разработал план миграции. РФ хочет заселить еще 300 тысяч россиян в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия разработала так называемый "план развития" временно оккупированного Мариуполя, который предусматривает увеличение его населения на 300 тысяч россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Об этом ЦНС стало известно из источников в подполье, которое получило доступ к соответствующим документам оккупационной администрации.

"Запланированные демографические изменения должны быть воплощены до 2035 года. Для того, чтобы их стимулировать, Кремль начал реализацию программы льготных ипотек для граждан России", - пишет пресс-служба.

Террористы завозят на временно оккупированные территории работников и госслужащих из депрессивных регионов страны. В частности местных жителей принудительно депортируют на территорию России.

"Центр Национального Сопротивления отмечает, что данные действия соответствуют признакам геноцида согласно международному праву. Все причастные к геноциду украинской нации понесут за это справедливое и неотвратимое наказание", - добавляет ЦНС.

Ситуация в оккупированном Мариуполе

Российские войска весной 2022 года после месяцев боев захватили Мариуполь и район. После этого оккупанты сделали из разрушенного города свою военную базу. При этом в захваченных населенных пунктах часто сообщают о "хлопке" в местах скопления оккупантов и их техники.

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