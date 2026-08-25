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АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня

08:57 25.08.2026 Вт
2 хв
Одна з марок бензину здорожчала на державних АЗС на 3 гривні
aimg Марія Кучерявець
АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня Фото: мережі АЗС змінили вартість пального, але не всі (Getty Images)
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Закінчення акційних програм на АЗС спричинило зміну вартості пального для українських водіїв. Поки більшість мереж тримають ціни без змін, на окремих станціях бензин додав у ціні.

Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 25 серпня - у матеріалі РБК-Україна.

Що змінилося на АЗС

За даними моніторингу, мережі OKKO, WOG та SOCAR залишили роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ без змін порівняно з минулим днем.

Водночас у мережі "Укрнафта" відбулося коригування вартості бензину 95 (Energy) у зв'язку із закінченням акції. Його ціна зросла з 78,90 грн/л (ціна станом на 24 серпня) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).

АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Вартість інших видів пального у мережі (включно зі звичайним А-95 по 78,90 грн/л, дизелем та автогазом) залишилася на попередньому рівні.

Деталізація цін на АЗС 25 серпня, вівторок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДП Mustang: 96,90 грн
  • ДП Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДП NANO Extro: 97,90 грн
  • ДП NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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