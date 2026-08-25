АЗС переписали ціни на бензин: скільки коштує пальне 25 серпня
Закінчення акційних програм на АЗС спричинило зміну вартості пального для українських водіїв. Поки більшість мереж тримають ціни без змін, на окремих станціях бензин додав у ціні.
Скільки коштують бензин, дизель та автогаз станом на вівторок, 25 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Що змінилося на АЗС
За даними моніторингу, мережі OKKO, WOG та SOCAR залишили роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автомобільний газ без змін порівняно з минулим днем.
Водночас у мережі "Укрнафта" відбулося коригування вартості бензину 95 (Energy) у зв'язку із закінченням акції. Його ціна зросла з 78,90 грн/л (ціна станом на 24 серпня) до 81,90 грн/л (+3,00 грн).
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Вартість інших видів пального у мережі (включно зі звичайним А-95 по 78,90 грн/л, дизелем та автогазом) залишилася на попередньому рівні.
Деталізація цін на АЗС 25 серпня, вівторок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДП Pulls: 96,90 грн
- ДП Евро: 93,90 грн
- Газ: 43,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДП Mustang: 96,90 грн
- ДП Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДП NANO Extro: 97,90 грн
- ДП NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДП (Energy): 91,90 грн
- ДП: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн