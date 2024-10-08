UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Розрив між Гарріс і Трампом в опитуваннях скоротився вдвічі, - Reuters

Фото: кандидати в президенти США Дональд Трамп та Камала Гарріс (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Кандидат у президенти США від демократів Камала Гарріс продовжує випереджати свого конкурента на виборах Дональда Трампа у соцопитуваннях. Але розрив між ними скоротився.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати опитування Reuters спільно з Ipsos.

Згідно з результатами опитування, Гарріс випереджає Трампа на 3 відсоткові пункти - 46% проти 43%.

При цьому в опитуванні, яке провели 20-23 вересня, Трамп відставав від Гарріс на 6 відсоткових пунктів.

Згідно з новим соцопитуванням, Трамп виявився кращим кандидатом у низці економічних питань.

Респонденти вважають, що питання економіки є найактуальнішим у США. При цьому близько 44% сказали, що Трамп має кращий підхід до вирішення проблеми "вартості життя", порівняно з 38%, які обрали Гарріс.

Серед низки економічних питань, які має вирішити наступний президент, близько 70% респондентів вважають "вартість життя" найважливішим. Лише невелика частина вибирала ринок праці, податки чи поліпшення особистого фінансового стану.

Трамп отримав більше підтримки серед респондентів, ніж Гарріс, по кожному з цих питань. Але, водночас, 42% виборців вважають Гарріс найкращим кандидатом для вирішення проблеми розриву між багатими та середніми американцями (у цьому випадку лише 35% були за Трампа).

Що передувало

Нагадаємо, у листопаді у США мають відбутися президентські вибори. Головними кандидатами є Камала Гарріс та Дональд Трамп.

Останні соцопитування показують, що розрив між ними незначний, тож не можна сказати, хто переможе.

Більш детально про рейтинги кандидатів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКамала ГаррісВибори в США