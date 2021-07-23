Розовые лужи на поле возле Ровно: названа возможная причина

Розовые лужи на поле возле Ровно могут быть следствием разлива агрохимикатов. На месте работает экологическая инспекция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию.
Сообщается, что специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ГСЧС и Гидрометеорологической службы выехали на место разлива розового вещества недалеко от Ровно.
"По предварительной информации это могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель", - отметил глава ведомства Андрей Мальованный.
Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Ровно в поле обнаружили подозрительные лужи с розовой жидкостью. На данный момент известно, что один из фермеров после обработки угодий мог оставить жидкость неустановленного происхождения.