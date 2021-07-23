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Розовые лужи на поле возле Ровно: названа возможная причина

Автор: РБК-Украина

Розовые лужи на поле возле Ровно могут быть следствием разлива агрохимикатов. На месте работает экологическая инспекция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию.

Сообщается, что специалисты Полесского округа Госэкоинспекции в координации с представителями ГСЧС и Гидрометеорологической службы выехали на место разлива розового вещества недалеко от Ровно.

"По предварительной информации это могут быть агрохимикаты для сельскохозяйственной обработки земель", - отметил глава ведомства Андрей Мальованный.

Напомним, ранее сообщалось, что недалеко от Ровно в поле обнаружили подозрительные лужи с розовой жидкостью. На данный момент известно, что один из фермеров после обработки угодий мог оставить жидкость неустановленного происхождения.

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Ровнохимикаты