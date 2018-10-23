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Розничный товарооборот за 9 месяцев вырос на 5,5%, - Госстат

Новости » Экономика    23.10.2018 - 12:42
Фото: торговля (РБК-Украина)
Фото: торговля (РБК-Украина)

Самый большой рост зафиксирован в Луганской и Донецкой областях

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в сопоставимых ценах вырос на 5,5%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  данные Государственной службы статистики.

При этом оборот розничной торговли в сентябре 2018 года по сравнению сентябрем прошлого года вырос на 6,9%.

"Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27,9%), Донецкой (на 13,7%), Полтавской (на 11,1%), Закарпатской (на 11,1%) и Киевской (на 10,1%) областях", - говорится в сообщении Госстата.

Розничный товарооборот за 9 месяцев вырос на 5,5%, - Госстат

Напомним, что финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения за январь-июнь 2018 года составил 189,780 млрд грн. По данным Государственной службы статистики, 71,7% предприятий были прибыльными и получили финансовый результат 289,737 млрд грн, 28,3% предприятия получили убыток 99,956 млрд грн. За полгода средний уровень рентабельности составил 9,1%.

Как писало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2018 года составила 8977 грн, увеличившись по сравнению с августом прошлого года на 26,2%. Наибольшую зарплату получают в сфере "Финансовая и страховая деятельность" - 16240 грн, самую низкую - "Охрана здоровья и предоставление социальной помощи" - 5830 грн.

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