Роздрібний товарообіг за 9 місяців зріс на 5,5%, - Держстат

Фото: торгівля (РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксоване у Луганській та Донецькій областях

Оборот роздрібної торгівлі в Україні у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року у порівнянних цінах зріс на 5,5%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби статистики.

При цьому оборот роздрібної торгівлі у вересні 2018 року порівняно вереснем минулого року зріс на 6,9%.

"Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні-вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався в Луганській (на 27,9%), Донецькій (на 13,7%), Полтавській (на 11,1%), Закарпатській (на 11,1%) та Київській (на 10,1%) областях", - йдеться в повідомленні Держстату.

Нагадаємо, що фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування за січень-червень 2018 року склав 189,780 млрд грн. За даними Державної служби статистики, 71,7% підприємств були прибутковими і отримали фінансовий результат 289,737 млрд грн, 28,3% підприємства отримали збиток 99,956 млрд грн. За півроку середній рівень рентабельності склав 9,1%.

Як писало РБК-Україна, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у серпні 2018 року склала 8977 грн, збільшившись порівняно з серпнем минулого року на 26,2%. Найбільшу зарплату отримують у сфері "Фінансова та страхова діяльність" - 16240 грн, найнижчу - "Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги" - 5830 грн.