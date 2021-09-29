Розничные цены на бензин стабилизировались, автогаз дешевеет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,13 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,00 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,53 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,78 гривен за литр (-0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: