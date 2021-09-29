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Розничные цены на бензин стабилизировались, автогаз дешевеет

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Украина, Среда 29 сентября 2021 13:41
Розничные цены на бензин стабилизировались, автогаз дешевеет Фото: дизельное топливо и автогаз подешевели (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо подешевели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,13 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,00 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,53 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 17,78 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Розничные цены на бензин стабилизировались, автогаз дешевеет

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,17 гривен за литр, дизельного топлива - 29,59 гривен за литр.

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