Роздрібні ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дешевшає

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 29 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Автогаз і дизельне паливо подешевшали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,13 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,00 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,53 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 17,78 гривень за літр (-0,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: